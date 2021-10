Isabel Rábago, Adara Molinero y Lucía Pariente, nuevas nominadas de 'La casa de los secretos'

Todos han tenido la oportunidad de conseguir la inmunidad dentro de una pelota y buscando un pimiento escondido en 'La casa de los secretos'. Finalmente, tras mucho buscar, Cristina Porta ha sido la afortunada de conseguirlo y no ha podido ser nominada por sus compañeros en estas nominaciones.

Jesús y Dani , de 'Gemeliers' : Han tenido que comerse ambos los pimientos y a la vez. Con un punto a Luis Rollán , porque no saben a quién dárselo. Dos puntos para Luca Onestini . Tres puntos a Adara . Y seis puntos extra , con los que han repetido, con Adara .

Luis Rollán : Un punto para Lucía Pariente . Dos puntos a Canales Rivera . Y tres puntos a Cynthia . El colaborador no ha conseguido comerse el último pimiento, por lo que no ha tenido el privilegio de dar los seis puntos.

Isabel Rábago: Da un punto a Adara porque me llevo bien con ella, pero es la que menos conozco. Dos puntos para Lucía Pariente porque aunque he hablado con ella, yo siempre digo las cosas a la cara. Y tres puntos a Canales Rivera. Y no ha conseguido terminarse el pimiento para dar los seis puntos.