La estrategia en el baño que Cristina Porta estaría utilizando para dar pena, según Miguel Frigenti

Miguel, además ha recordado su paso por la casa y la amistad que compartió con Cristina Porta en su primera etapa: "Vi cosas que no me gustaron". El periodista ha dado el momento clave en el que todo cambió, tres días antes de la expulsión, en la que tuvo una discusión con ella y "le pone verde" y asegura que en ese momento no fue sincero por la audiencia: "Me callé por miedo. Pensé que la persona en la que yo me unido en este programa, por la que me he partido la cara, me está vendiendo. Me quedé en shock".