El zasca de Julen a Cristina Porta que levanta los aplausos de plató: "Tienes un volumen de voz que tienes cansado al chico de sonido"

El momento entre Luca y Cristina en la nominación que puede suponer un antes y un después en su relación

Los mensajes de los seguidores que hacen reaccionar a los concursantes

Cristina Porta da su opinión sobre el mensaje a Julen y este le responde con un zasca

La tensión se ha cortado en algunos de los momentos en los que los concursantes se han enfrentando a los mensajes de los seguidores a través de las redes sociales. Cristina Porta y Luca Onestini se han sincerado sobre su crisis en directo y se han dicho las verdades a la cara y luego ha llegado el turno de Julen y Sandra.

El mensaje de los seguidores para Sandra Pica

¿Por qué no analizas y te preocupas de tu relación y no aprovechas lo mínimo para tirar a Cris y malmeter a Luca?", ha preguntado un seguidor y ella no ha dado crédito: "Lo único que le dije a Luca es que yo al principio era como Cristina de no hablar las cosas, pero no he hablado de su relación".

Julen reacciona al mensaje de un seguidor

Julen, que asegura que está muy contento por haber "enmendado" su error con Sandra al no salvarla de la nominación, también ha tenido su mensaje: ¿No crees que eres mayorcito para solucionar los conflicto tirándote pedos y criticando por detrás? Luego cuando Cris te pregunta no se lo dices a la cara". "Tengo 25 años y soy un poco más infantil, me gusta pasármelo bien tirándome pedos con mis compañeros", ha contestado él: "Soy así para lo bueno y para lo malo".

El zasca de Julen a Cristina Porta