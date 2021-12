Luca Onestini y Cristina Porta se sinceran sobre su crisis en directo: "Sentimos diferente"

La reacción de Cristina Porta en las nominaciones que cabrea a Luca Onestini

Los concursantes reciben los mensajes de los seguidores a través de las redes

Los concursantes de 'La casa de los secretos' han recibido un día más los mensajes de los seguidores desde las redes sociales y han podido aclarar sus frentes abiertos dentro de la casa de Guadalix y el enfado de Luca Onestini con Cristina por su reacción en las nominaciones no ha pasado desapercibido.

Los mensajes de los seguidores a Luca Onestini y Cristina Porta

"¿Entiendes que después de tu comportamiento con Cris que la gente le pueda dar la razón a Adara cuando decía que no te gustaba y le darías la patada?", ha sido el mensaje del exterior y el italiano ha explicado por qué reaccionó así con su compañera: "Mi comportamiento no hay ninguna duda sobre el tema de cuánto quiero a Cristina, no la he entendido, pero sobre el hecho de que la quiero un montón nadie puede tener ninguna duda y ella no puede tenerlo".

La periodista, sobre su compañero: "Siento que está a mi lado"

¿Crees que Luca ha sentido realmente algo por ti? ¿O en las últimas horas te ha demostrado que te ha estado utilizando todo este tiempo y ahora ha encontrado la excusa perfecta para distanciarse de ti?, le ha preguntado otro seguidor a Cristina Porta, lo que ella ha negado: "Nos enfadamos después de que se nomine para que yo me salve, eso no lo hago yo, lo hace él. Tiene de sentir cosas a mí diferentes. Esto es reciproco, creo que él me quiere, sentimos diferente, pero siento que está a mi lado desde el primer día".

Cristina y Luca hablan del momento de las nominaciones