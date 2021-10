Rodri Fuertes llama en directo a 'La casa de los secretos' para hablar con Adara

Elena, la madre de Adara, sobre la expareja: "Están en diferentes momentos"

Gianmarco opina sobre la actitud de Rodri con su ex: "Hay sentimientos que el corazón no puede controlar"

Adara Molinero no para de darle vueltas a todo lo que gira alrededor de su relación con Rodri Fuertes y esto no está dejando que la concursante no se sienta del todo ubicada en 'La casa de los secretos'. Este mal momento de ella en la casa hizo que su ex le hiciera una llamada como mensaje de ánimo y de que todo está bien.

La llamada de Rodri y Adara en 'La casa de los secretos'

Rodri y Adara pudieron hablar con tranquilidad, pero esto no ha dejado del todo tranquila a la participante del programa: "Le agradezco mucho la llamada, pero creo que él sigue pensando lo mismo. No me ha dicho te quiero". Y ha hecho que la concursante tenga sus momentos de bajón dentro de la casa.

Elena, la madre de Adara, sobre la expareja: "Necesitan una conversación para dejar las cosas claras"

Elena, su madre, ha dado su opinión sobre esto, cree que necesitan hablar en la intimidad: "Están en diferentes momentos, en diferentes planos y ahora mismo no puede ser. Necesitan una conversación para dejar las cosas claras para tirar para delante o para detrás". Además, cree que "está muy bien" que Adara esté allí porque van a pensar los dos, van a ver si se echan de menos mutuamente y se van a dar cuenta de las cosas.

Gianmarco habla sobre la llamada de Rodri y Adara