Luca Onestini compara su concurso con el de Gianmarco y deja las cosas claras a 'Gemeliers': "Me han insultado de una manera que no se debe hacer"

Luca Onestini habla de su enfrentamiento con Jesús y Dani, de 'Gemeliers' y afirma que lo que pasó en la última semana fue grave porque cuando se supera un limite no tiene ninguna tipología de relación con la persona que "me ha atacado e insultado de una manera que no se debe hacer". Él cree que se ha intentado poner palabras en su boca que no ha dicho y que "hay que tener cuidado con esto".