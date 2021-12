Vino, confidencias y planes de futuro: la noche más romántica de Cristina Porta y Luca

La pareja, en un decorado digno de 'Las mil y una noches', han podido disfrutar de una noche de lo más romántica, en la que no han faltado los suculentos manjares y el buen vino.

Cristina, que no ha parado de llamarle "amor" a Luca de forma muy cariñoso, ha sacado el tema de los hijos. Aunque Luca cree que quiere ser padre en un futuro, el italiano está convencido de que ahora no está preparado y que no sería capaz de hacerlo bien.