Adara se rompe al recibir la llamada de Rodri Fuertes: "Te quiero mucho, necesitaba decírtelo"

Rodri Fuertes revela el motivo de su ruptura con Adara: "No es que no nos queramos pero..."

Adara se queda sin palabras: no esperaba que su exnovio la llamase

Rodri le da ánimo y apoyo a Adara para que remonte en el concurso

Adara Molinero se ha quedado totalmente alucinada con la llamada que ha recibido en 'La casa de los secretos'. La concursante entraba a solas a una sala donde le esperaba un teléfono. Le contó a Jorge Javier Vázquez que esperaba que al otro lado de la línea estuviera su madre. Pero no era ella, sino su expareja, Rodrigo Fuertes.

La concursante se ha acordado mucho de él dentro de la casa. Hace poco que han roto después de muchas idas y venidas, por las que al final decidieron no continuar su relación. Sin embargo, eso no quita que Adara siga planteándose si sería posible una reconciliación y el futuro que imagina con él.

Rodri habla de su ruptura con Adara: "No es que no nos queramos"

Antes de contactar con ella, Rodri Fuertes se sinceró con Jorge Javier Vázquez acerca de todo lo que había sucedido. Para el exnovio de la concursante, sus diferencias han provocado que la relación se marchite.

"Hay cosas en las que no nos entendemos. No es que no nos queramos. La cosa es mucho más sencilla: lo intentamos muchas veces. Vimos que no salía pero eso no quita que no nos queramos mucho", explicó.

Aún con todo, a Rodri se le rompía algo por dentro al ver a Adara llorando por la ruptura dentro de 'La casa de los secretos'. Así que pensó que hablar con ella le daría ánimos para remontar y aprovechar esta experiencia al máximo. " Todo lo que pueda ayudarla para que lo disfrute, lo voy a hacer porque una cosa no quita la otra", afirmó.

Adara, 'en shock' con la llamada de Rodri

Cuando la concursante descubrió que su ex la había llamado, se quedó sin palabras. Lo primero que se le ocurrió preguntarle fue si estaba "enfadado" por haber hablado de él dentro de la casa. Rodri enseguida la tranquilizó.

"Lo primero de todo es que está todo perfecto y no tienes que preocuparte por eso. No me gusta hablar de nosotros pero no puedes estar mal. Tienes que estar feliz, contenta. Hemos vivido un montón de cosas buenas, otras no tanto, pero lo hemos vivido y es importante", le dijo.

"Yo te he conocido en un montón de momentos muy diferentes y ojalá la gente te pueda conocer tal y como eres. "No tienes que estar mal ni triste. Eres luchadora. Tienes que darlo todo y fuera está todo bien", prosiguió.

Adara, sin poder contener las lágrimas, escuchó todo el mensaje de Rodri con multitud de emociones. "Discúlpame porque hable de ti. Es que es muy difícil para mí", insistió Adara rota. Pero su ex le animó a expresar las cosas tal cual las sienta sin pedirle permiso a nadie y sin miedo.

"Aunque no estemos juntos, pienso mucho en ti y te quiero mucho, a pesar de la situación. Te quiero muchísimo. Tenía la necesidad de decírtelo", añadió Adara. Rodri le respondía entonces que él también pero que tenía que hacer por remontar en el concurso. Al final, la expareja se despedía cariñosamente y Adara se quedaba en silencio asimilando lo que acababa de suceder.

Adara: "Yo lo quiero todo con él"

Posteriormente Adara dio al presentador su versión sobre por qué no pueden estar juntos. "Yo le amo con todo mi corazón. Con todas mis fuerzas pero no puede ser. Y siento mucha rabia todos los días porque pienso 'por qué'. Él quiere unas cosas. Está en otro momento de la vida. Yo quiero otras y no se puede forzar", decía.