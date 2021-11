Los gritos del exterior han roto la tranquilidad de algunos de los concursantes

Las voces del exterior han llegado a 'La casa de los secretos'. "Isabel, Cynthia, bajaos de la nube", "Sandra, Julen seguid así" y "Cristina, Luca traidores", son las frases que se escuchaban dentro de la casa y que eran conocidos por los concursantes.

Dani, de 'Gemeliers' escucha las palabras que vienen de los alrededores de la casa de Guadalix y algunos de sus compañeros, que están en la cocina le preguntan. Cristina, que no entiende estas palabras, recibe el ánimo de Isabel Rábago: "¿Qué te dijo tu amiga un día cuando entró?". Y Cristina recuerda sus palabras: "Que tenía gente que me quería y que me apoyaba".

Cynthia quiere pensar que la persona que ha gritado es alguien que apoya a Adara, con la que no tienen una buena relación: "Obviamente es una fan de Adara". Y es que ella e Isabel Rábago no entienden que digan "que se bajen de la nube". La periodista se pregunta por qué dicen esto de ella y explica: "Me encanta estar a una nube no, en un sol, que es lo que soy".

