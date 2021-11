Cristina Porta asegura que ha tenido "cariño real" a Adara y se desahoga con Luca: "Era importante, me ha dolido"

"Me duele porque ha venido mi madre y he nombrado a Adara, para mi aquí era importante. No era mi mejor amiga, pero sentía un apoyo de una figura femenina que me ha dolido esta situación", asegura Cristina Porta en su conversación con Luca Onestini en el jardín. Ella afirma que puede "pasar página porque entiendo que lo que está haciendo es actuando", pero eso no quita para se haya "sentido fallada" porque le tenía un "cariño real" y de la que sentía que "era un apoyo".