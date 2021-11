Isabel Rábago y Cynthia, en contra de Julen: "Su mentalidad no me está gustando"

'La casa de los secretos' está más viva que nunca, las conversaciones se dan en todos los rincones. Ahora es Cynthia cree que las reacciones con Adara son "totalmente justificadas" porque asegura que tampoco va a por ella y siempre ha sido ella "la que me ha molestado" en la casa. La concursante cree que cada uno se toman las cosas de una manera y no entiende por qué algunos de sus compañeros se metan en esto: "Yo no opino de los demás, ¿cuándo he opinado de algo aquí que no ha ido conmigo?".