" Lo normal es que si ven que voy a salir se aparten y no tenga que pasar por el medio. Encima dice: 'Si me llega a dar...'. Me está provocando", le contaba Carmen a Rafa. Por otro lado, Laila brotaba tras escuchar la versión de su hermana: "Eso es violencia, a mí me llega a dar y le arranco los pelos", aseguraba.

Carmen está convencida de que sus compañeros le tienen miedo. "No sé por qué, pero la casa me ataca. No quieren que me venga arriba porque les da miedo que les quite protagonismo", confesaba en El Cubo Entre lágrimas. Laila decidía confesarse con la murciana. "Nunca he conocido a nadie como tú, haces cosas que no son normales", le recriminaba.