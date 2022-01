A pesar de no ser un habitante de 'La casa de los secretos', sino el hermano de Cora, una de las concursantes, Jonathan Serrano se ha convertido en una auténtica estrella televisiva. Sin embargo, aunque el catalán haya calado en los corazones de la audiencia, no lo ha hecho en el de los colaboradores, o al menos, no en el de 'Love Yoli'. La exconcursante de 'Gran Hermano le ha dejado claro que no es de su agrado y han terminado enzarzándose en una acalorada discusión en la primera parte del debate, emitida en exclusiva en Miteleplus.