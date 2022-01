Elena y Alberto han desatado su pasión bajo las sábanas

Los concursantes han protagonizado el primer acercamiento de la edición

Sus compañeros piensan que se trata de una "carpeta"

Entre Elena y Alberto hay una química muy especial. Desde el primer momento, se creo una magia muy especial entre los concursantes y no han estado separados ni un minuto desde que 'La casa de los secretos' abrió sus puertas. Poco a poco, los habitantes de la casa más vigilada de España se han dejado llevar...¡Tanto que han terminado protagonizando el primer 'edredoning' de la edición!

Los concursantes habían compartido caricias y confidencias, e incluso habían hablado de las horas sin cámaras. "¿Es aquí la hora sin cámaras?", preguntó él. "No en una habitación aparte, pero una hora no da para mucho, encima con los micrófonos puestos", le explicaba ella. "¿Tú eres muy escandalosa?", ha querido saber el barista. "Sí, mucho. Me estará oyendo mi madre, vamos a hablar de otra cosa", se reía ella.

"Yo me voy a dejar llevar", comentaba Elena a a sus compañeras. "Me está interesando mucho, en varios sentidos", se sinceraba él en El Cubo. Aunque Elena se hacía de rogar y llegó a hacerle la cobra a su compañero, la sevillana no ha aguantado más y ha decidido dar un paso más con Alberto. Así llegaba el primer beso entre los habitantes de 'La casa de los secretos'.

Poco después, la pareja se metía en la cama y se tapaba con el edredón ante el asombro de sus compañeros. "Están las cámaras para arriba y ellos chingando", aseguraba Carmen, que cree que realmente no hay atracción entre Elena y Alberto. "Para mi parecer son dos personas que no han encontrado su lugar en la casa, se han unido entre ellos y han dicho pues vamos a liarnos, ni atracción, ni nada. No tendrán mucho tema de conversación y dirán, pues vamos a fo****", confiesa.