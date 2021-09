Isabel Rábago se hace con la esfera de Chimo Vayo tras su enfrentamiento con Frigenti

La expulsión de Chimo Bayo el pasado jueves no solo conllevaba abandonar la casa, sino que también el primer secreto salía a la luz. El Dj confesaba que es el dueño del misterio "hice un milagro" y explicaba el por qué: "En el año 93 recibí una llamada para visitar a un chico que le habían diagnosticado cáncer y lo daban por perdido, le quedaba un mes de vida. Yo llegue, sus padres estaban allí, nos quedamos en la habitación hablando durante media hora, me fui y al poco tiempo me llamaron sus padres que había sucedido y que se había recuperado".