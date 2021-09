La reacción de los concursantes al conocer el secreto de Chimo Bayo: los 'Gemeliers' aprietan el pulsador

Chimo Bayo se convirtió en el primer expulsado de 'Secret Story' tras medirse a Emmy Russ y Cristina Porta en las nominaciones , que encendió una gran discusión en la casa . Su marcha no solo ha dejado un vacío en la casa, si no que ha quedado un secreto en el aire, del que los concursantes se han enterado en directo.

Los concursantes, además de poder conocer el secreto de Chimo, han tenido la posibilidad de conocer tres secretos más. El primero de ellos ha sido: "Mi familia no sabe que los estafé". El segundo ha sido: "Quería ser monja y me han propuesto ser scort". Y por último: "Tengo una anomalía física a la que llamo 'The Warrior Dolphin".