Miguel Frigenti ha dedicado todo tipo de descalificativos a sus compañeros de 'Secret Story', se siente "marginado" pero Isabel Rábago no está dispuesta a permitir que haga una insinuación así. Los antes compañeros en 'Ya es mediodía' se han enzarzado en un enfrentamiento en el que la periodista ha exigido que se aclare que ella no tuvo nada que ver en su despido... una exigencia ante la que Miguel Frigenti ha hablado alto y claro.

“No quiero darles más a esta gente para que me dejen como si fuera la peste”, se quejaba él y es que cree que si actuara con mala intención y centrando en el concurso, estaría “callado” y actuaria “como otros”. “¡Qué asco de gente!”, se quejaba el periodista mientras su amiga se hundía: “Vivo con gente con la que no quiero vivir”; “qué p*** falserío!”, insistía él.

En este punto intervenía Isabel Rábago, que perdía la paciencia porque no podía permitir esta situación: “Estando yo aquí nadie va a llorar, me ha creado mucha impotencia”. Además, dejaba claro que en la casa nadie ha aislado a nadie: “Aquí ni Dios es falso porque lo que se dice, se dice a la cara, en esta casa nadie está aislando a nadie, nadie va a llorar y menos una señora mayor como es Lucía”.

Has sido más mala conmigo que la quina

Y, lejos de rectificar, Frigenti insistía y explotaba: "La productora no estaba en esas reuniones estábamos en un cuarto cuatro personas ¡Tú me gritabas y me atacabas ¡Has sido más mala conmigo que la quina!"