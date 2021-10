Isabel Rábago justifica su nominación a Lucía Pariente: "Es injusto si no la trato como una compañera más"

"Durante todos estos días tengo presente que es una persona a la que quiero y respeto. Ese vídeo si es de otra persona mi reacción hubiera sido diferente. Además no se explica mi reacción. Parece que me levanto y grito pero yo llevaba 48 horas sin dormir tomando pastillas por una migraña que ella había vivido en casa con una grave crisis y lo único que quería eran cinco minutos de soledad. Lo primero que hago es pedirle disculpas. Después me encuentro un vídeo de ella dejando ver que yo llevo la batuta . Yo precisamente no", comentó indignado.

"He tenido a Alba muy presente en el concurso. Pero si no la trato igual que al resto, no soy justa con mis compañeros. Hay muchas cosas de Lucía que me gustan y otras muchas que no. Yo no voy a estar nominado en la zona de confort para ver hasta dónde llego. Mis nominaciones van a estar marcadas por lo que pase en mi casa. Quien quiera que lo entienda bien y quien no, no", sentenció después.