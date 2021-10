Cristina Porta y Luca Onestini siguen defendiendo que solo son amigos, pero ahora ya no niegan que entre ellos existe una química especial. Los concursantes de 'La casa de los secretos' se han dado ya un par de besos , pero motivados por las pruebas semanales. Aunque todavía no han dado el paso de besarse en un momento íntimo, sí han llegado las caricias bajo las sábanas .

Cristina por su parte está en el mismo punto. "Luca es lo mejor que me ha pasado aquí. Tenemos un magnetismo que al final nos hace estar siempre juntos. Le admiro mucho, todo lo que me da es bueno (...) Pensé 'Qué suerte tengo de vivir esta experiencia contigo'. Pero no se lo dije porque no hacía falta", explicó.