En medio de su discurso, Terelu Campos, amiga también de Isabel Rábago, quiso intervenir dando su opinión. En esto que le pidió a Alba que le diese el turno de palabra pero ella se negó. "No, no te dejo", soltó. "¿Qué dices que no me dejas? ¡Hasta ahí podíamos llegar!", respondió Terelu indignada.