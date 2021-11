Para Isabel era importante demostrar que nadie le ha regalado nada y que a pesar de que le digan "pija" su historia no es lo que parece. "Toda mi familia es de Cantabria y vengo de una clase obrera. No media. Obrera. Me gusta señalarlo porque a pesar de que mis compañeros me llaman pija yo vengo de una familia donde nunca faltó de nada pero no sobraba. Donde comprarse un pantalón era un lujo", explicó.