Pero el comentario de Miguel Frigenti en su vuelta a la casa como repescado causó la desestabilización de Cristina. Su ahora examigo solamente dijo que la hermana de Cristina le había criticado en redes sociales al no haberse posicionado en la guerra entre Cristina y Adara Molinero. Añadió que, no obstante, según la mejor amiga de Cristina, Fátima, "todo estaba bien".

Por toda la polémica, Sara decidía intervenir en 'La casa de los secretos: cuenta atrás' para dar su versión. "Veía que mi hermana no dejaba de nombrar a Miguel en la casa y que fuera él no paraba de criticar. No le he insultado. Creo que utiliza la palabra 'amigo' muy a la ligera. Él se lo ha perdido", declaró.