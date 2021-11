Luca ha recibido con mucha alegría sus palabras y tras esto ha traducido las palabras que han querido trasmitirle su madre: "Ha utilizado palabras superbonitas. Le gusta todo lo que estoy haciendo , que siga confiando de la gente que me permite ser feliz que es lo hago desde el primer día y no caer en provocaciones como estoy haciendo".

Carlos Sobera ha querido saber la opinión de Cristina Porta sobre "sus suegros" y ella ha destacado que "Carla es muy Luca" por como habla y como se expresa y que su padre es muy como el suyo : "No dice nada, pero está ahí, mi padre es igual, ahí está".

Elena, la madre de Adara, presente en plató ha hecho la apreciación de que no sabe su a los padres puede que les guste Cristina, pero que a Gianmarco "parece que no mucho", algo a lo que ha reaccionado el italiano: "¿Tú estás en mi cabeza para decir lo que yo pienso? No voy a entrar en tus provocaciones". Y ha explicado si le gusta la periodista: "A mí hermano yo le veo muy contento con ella y esto es lo importante".