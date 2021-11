Isabel Rábago ha tenido una noche complicada en 'La casa de los secretos: cuenta atrás' . La concursante no esperaba reencontrarse con una de sus enemigas en el concurso, Adara Molinero, pero mucho menos que acabaría discutiendo con Cynthia Martínez, su íntima amiga.

Cuando Adara regresó al concurso en calidad de candidata a la repesca, se encontró con las dos amigas. Fue con Isabel con quien tuvo un encontronazo por el que después la periodista recriminó a su amiga que no la hubiera defendido.

Después del tenso momento, Isabel Rábago se derrumbaba por completo en 'El Cubo' . Tanto que amenazó con abandonar por no tolerar más presión en el concurso. Terelu Campos, su defensora en el plató, pedía entonces que dejasen que su marido hablase con ella para calmarla.

El programa accedía e Isabel podía hablar unos minutos con su pareja. "Estamos muy orgullosos. Te quiero, te queremos estate tranquila. Me encanta verte reír y desde fuera te apoyamos todos. Tus amigos no sabes cómo aprecian cómo eres. Da igual lo que digan o dejen de decir. Eres para mí la mejor persona que he conocido en esta vida", le dijo.