Adara se reencuentra con sus enemigas, Isabel Rábago y Cristina Porta: "Te vas a tener que aguantar"

Adara volvió a 'La casa de los secretos' como candidata a la repesca

Isabel Rábago y Cynthia Martínez no se alegran de la vuelta de Adara

Cristina Porta vive un tenso encuentro con su examiga

Los tres finalistas candidatos a la repesca han vuelto a 'La casa de los secretos' y se han reencontrado con sus compañeros. Pero no todos se han alegrado por ello. En el caso de Adara Molinero, ha vuelto a ver a sus enemigas, Isabel Rábago y Cristina Porta.

El primer encuentro de Adara fue con Isabel y con Cynthia Martínez a la vez. "A Cynthia no le voy a decir nada porque ya bastante tiene con que su máximo apoyo en la casa le haya dejado de hablar", dijo Adara en primer lugar. Pero no hizo lo mismo con Isabel.

"Isabel, tanto que va de educada, me ha llamado tonta. No sé que te he hecho porque hemos hablado una vez. ¿Te ves guapa en el espejo? Porque te estoy hablando", le reprochó entonces a la periodista, que le daba la espalda mientras hablaba.

"Yo el trato que he tenido con Adara siempre ha sido cordial. Ella se gira, empieza a hacer aspavientos. Es una persona maleducada cuando me echa la pintura. Es super normal que una persona te manche sin venir a cuento", se quejó entonces Isabel. Definitivamente, las concursantes parecen condenadas a no entenderse.

Cristina Porta no se alegra de la vuelta de Adara a 'La casa de los secretos'

Algo parecido pasa con Adara y Cristina Porta. En su día fueron amigas pero ahora no llegan a ningún acercamiento. Cuando Adara se mostró ante Cristina, la cara de la concursante lo dijo todo.