Miguel Frigenti se encuentra con Cristina Porta y le deja las cosas claras: "La amistad es libertad"

Miguel Frigenti ha querido dejar las cosas claras a Cristina con "toda la honestidad" del mundo: "Me ha gustado tu concurso, pero en el conflicto que habéis tenido con Adara no lo he entendido, creo que habéis sido injustos. Desde fuera me he sentido, en cierta manera, porque me habéis nombrado varias veces: '¿de qué lado se posicionara Miguel?". Él ha querido explicarle que no le ha criticado fuera, pero que a Adara la conoce desde 2016 y que en el conflicto ha apoyado a ella y que hay cosas que no le han cuadrado: "Me he sentido un poco dolido cuando te he visto con Isabel o Cynthia".