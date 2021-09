“Él da su versión, pero esto es una cuestión de creencias. Yo conozco lo que veo. Lo que no me gusta de él es cuando dice que los periodistas no hemos hecho nuestro trabajo porque cuando nos hemos intentado poner en contacto con él siempre hemos recibido la callada por respuesta”, le plantaba cara Rábago que desataba un debate en la casa donde los concursantes se posicionaban de un lado y del otro.