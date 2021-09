Sandra tenía la posibilidad de comer y hacer cualquier cosa para conseguir mal aliento y que cualquier integrante de la casa le llamase la atención por esto, pero no lo ha conseguido. El programa cree que la extentadora de 'La isla de las tentaciones' no se ha esforzado ni ha hecho todo lo posible para lograrlo, incluso siendo que esto le daba la oportunidad de obtener una pista: "El tiempo de concluir la misión se ha acabado ya" .

"No has pasado la misión porque has tenido mucha dejadez", le anunciaba la voz de la casa de los secretos, argumentando que esta decisión ha sido porque Sandra no ha tenido una buena actitud: "La desidia no es bien recibida y por ello mañana recibirás una penalización" y aunque a ella no le anunciaran la penalización hasta mañana, Lara Álvarez si lo ha desvelado, sus compañeros podrán obtener información sobre lo que ahora ella más quiere ocultar: "Vamos a desvelar la primera pista de su secreto".