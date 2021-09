Isabel Rábago señala a Bigote Arrocet: "Le veo poco integrado, muy distante"

La primera ha sido Isabel Rábago , la que ha aprovechado el momento para elegir a Bigote Arrocet y decirle "le veo poco integrado, muy distante, tiene unos horarios diferentes y lejos del grupo en muchas ocasiones" y eso conlleva a que no tenga una buena convivencia con el grupo. Además, añade: "Él participa a sus horas cuando el grupo está haciendo la actividad en otro momento" . Por su parte, Edmundo ha votado a Emmy porque no la "conoce bien" y aunque no tiene nada en contra de ella explica que solo han hablado en contadas ocasiones y le tiende la mano para poder conocerse más.

Lucía Pariente también ha dado su voto, este ha sido Chimo Bayo y estas han sido los argumentos: "Me pone un pelin nerviosa, está en todas partes y en ninguna, siempre está comiendo y a nivel emocional intenta involucrarse, pero tu carácter y el mío no terminan de congeniar". Miguel Frigenti también ha dado su voto, el señalado ha sido Canales Rivera porque no ha tenido conversaciones con él, le ha hecho bromas que no le han gustado nada, que tienen personalidad completamente diferentes y la no relación con Cynthia le hace que no esté cómodo con él.