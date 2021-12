"Una persona que defiende el valor de la amistad y de la lealtad, no puede poder sus valores por encima de un concurso y apoyar la mentira y la arrogancia. Entonces, un concursante como tú no se merece estar en una final", estas son algunas de las palabras que Julen le ha dedicado a Luis Rollán. El que ha preferido quedarse con el principio de su alegato: "No he puesto el concurso por delante de mis criterios, él sabe de mi relación con Cris y yo sé de su no relación con Cristina".