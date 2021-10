"Me voy a poner aquí a llorar. A mí madre le quiero dar las gracias no solo por esto. Mamá, que gracias por todo. Por la ropa pero gracias por haberme dado la educación que me has dado. Por haberte esforzado tanto en que salga así: un hombre hecho y derecho. Te echo mucho de menos Me acuerdo de ti todos los días. Para mí es eres el mayor ejemplo que hay en la vida", dijo en primer lugar.