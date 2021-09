En 'Secret Story: Cuenta atrás' llegaba el momento de saber si habían acertado o no. En el 'enfrentamiento' en el Cubo, Julen había apostado por no decir nada para usar la táctica de la intriga como despiste. No lo consiguió ya que 'Gemeliers' se reafirmó pulsando de nuevo el botón.

Por su parte, los compañeros se rieron con la anécdota pero no entendían como Sandra Pica no cayó en que ese era el secreto de Julen. Ella se justificó diciendo que no sabe dónde tiene la mente, aunque no la creyeron.