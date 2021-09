Alba Carrillo negaba con la cabeza y se cabreaba al ver el cara a cara entre su madre y Miguel Frigenti y Cristina Porta y aclaraba el por qué: "A mi madre no para de decir Frigenti que le echaron de un programa, no sé cómo él tiene la vergüenza de decir eso , cuando están los videos que están circulando de él".

Nuah, el novio de Frigenti, le ha recriminado que ha confirmado que le despidieron de 'Ya es Mediodía', lo que ella ha negado: "He dicho que se fue por la puerta de atrás y eso es así, justo cuando no le volvieron a llamar empezó a criticar a sus compañeros en 'Sálvame' y a decir cosas muy feas. Eso es irse por detrás de un programa, hay que irse con la cabeza muy alta de los sitios". Y no entiende por qué está pasando esto tras su reconciliación: "Hicimos las paces y al minuto uno empezó a insultar a mi madre, hablar mal de mi y de Isabel Rábago. Alba Carrillo ha tenido para Miguel Frigenti, pero tampoco se ha olvidado de Cristina Porta: "Es una prepotente".