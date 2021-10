Lara Álvarez da un toque de atención a los concursantes: "Lo que nos gustaría escuchar son argumentos"

Lucía Pariente asegura que quiere que se vaya Luca Onestini porque alguien se tiene que ir y prefiere que sea él. Sandra Pica ha dudado, porque explica que no se acuerda cómo nominó y no sabe a quién poner. La concursante no tiene motivo por dárselo a nadie y aunque termina posicionándose con Cristina Porta, se siente incluso mal por hacerlo. Con la que ha coincidido Julen, que ve que poco a poco la casa está mucho mejor, y por ello desea suerte a los cuatro, mientras se posiciona con Cristina Porta por su nominación. Cynthia afirma que con Cristina es con la persona que más roces ha tenido y es la razón que tiene para posicionarse con ella.