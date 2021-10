"No sé, espero que algo muy bonito", afirmaba la expulsada, aunque con dudas de lo que puede pasar entre ambas: "Yo con ella me llevo muy bien, no sé en qué punto está ella, no se en qué punto estoy yo, en cuanto a relaciones que tenemos cada una, así que ya veremos, pero bueno, todo puede pasar". Dejando un "lo que surja" en el aire. Sofía Cristo, desde plató, le ha mandado un mensaje de ánimo: "Merecías quedarte".