El plató ha estado muy tenso y es que se palpa que la final está a la vuelta de la esquina, tan solo 48 horas faltan para conocer el nombre del ganador. Unos han defendido la postura que han adoptado Luca y Cristina y su paso por el concurso y otros a 'Gemeliers' y han dicho lo que no les gusta sobre la pareja. Todo ha empezado con un "cállate ya" de Lucía Pariente a Gianmarco y un "que te calles tú, a mí no me dices eso" como respuesta del hermano de Luca.