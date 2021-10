María Jesús Ruiz ha desvelado en plató un mensaje que ha recibido Alba Carrillo: "Me ha puesto: 'Te crees muy graciosa con lo de Lucifer". Manera con la que la colaboradora se ha referido a Lucía Pariente y que ha explicado: "Lo he dicho, me he reído y he dicho: 'Perdón, me he equivocado' y ya esta'. Ha sido un comentario".