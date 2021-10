El secreto de Lucía Pariente, al descubierto: "Mi familia no sabe que la estafé"

"Mi familia no sabe que la estafé" es el secreto con el que Lucía Pariente entró a la casa de Guadalix y lo ha explicado en plató: "Tenía 15 años, fui a una carnicería, mi hermana me había mandado a comprar pinceles y un señor me dijo: '¿Usted pinta? Pues tome esta tarjeta que le voy a dar trabajo".