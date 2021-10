Lucía Pariente se 'rompe' como nunca: "A nivel emocional, estoy fatal"

"No soy la persona que pueda salir de mi zona de confort. Yo me muevo en una franja muy pequeña y no quiero bajarme de ahí porque en esa franja me divierto mucho y todo es muy sano. Yo no he venido a esta vida a sufrir. Yo lo que pienso lo digo y si no lo hubiera pensado no lo digo nunca", le empezó a contar entonces Lucía a Jorge Javier Vázquez después de que Adara le hiciese un cariñoso gesto para recomponerla.

"Estoy triste pero llevo varios días así y no aprietes (...) Creo que esto es el parque de atracciones de adultos más bonitos que existe. Yo me lo he pasado, lo he vivido y a dar las gracias al Cubo me he acercado porque cada prueba y cada día, eso en contraposición de no tener a quien quiero, aunque he procurado no salir de la valla me ha generado un punto egoísta de qué bien me lo estoy pasando, y eso va anexo a la felicidad", añadía.