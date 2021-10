La relación entre Cristina Porta y Adara no pasa por su mejor momento en 'La casa de los secretos' . Las concursantes están distantes y esto ha hecho que Adara le recrimine su actitud a Cristina , aunque la periodista no le da ningún motivo por el que esté enfadada con ella.

"Hay determinadas actitudes de Cristina que a mí no me están terminando de convencer", estas palabras de Frigenti sorprendían al italiano. El periodista ha remarcado que se refiere a las actitudes "con respecto a Adara" y explica algunas cosas que no termina de comprender: "No entiendo cuando Adara le pregunta a Cristina: '¿Qué te pasa conmigo?'', que no sepa que contestarle".