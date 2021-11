¡Buenos días! La casa ha vuelto a saltar por los aires. Llevan un par de días un poco tristones, especialmente Cristina, pero eso no les ha impedido expresar cómo se sienten. Adara y Miguel volvieron a tener un encontronazo con su examiga Cristina. La semana está siendo complicada para los nominados, es una de las nominaciones más fuertes de la edición y puede pasar cualquier cosa. Durante la gala supimos quién era ese 0'2% que se libraba de la expulsión: Miguel Frigenti.

No fue el único encontronazo de la noche. Adara volvió a discutir con Gemeliers. No terminan de afianzar su relación, y a pesar de que luego en el día a día tienen una relación cordial, Adara vio un vídeo donde Jesús decía que es la persona "más insoportable" que ha visto en su vida. Y Adara, que, entre Luis Rollán y ellos, no sabe quién es más falso. La discusión terminó bastante alterada y Dani calificó a Adara de "payasa".

Luca tampoco terminó muy bien la noche. Vieron vídeos de los días complicados de Cristina y el italiano se enfadó porque parecía como si se estuviese riendo y no estuviese preocupado por su amiga. Además, en los vídeos se veía como Cristina pagaba su tristeza con Luca y este trato a su hermano, Gianmarco, no le gustó nada. Aunque también hubo espacio para el cachondeo con la primera entrega de premios de 'La casa de los secretos', también hubo pullitas y reproches entre los galardonados. Adara fue la más premiada, consiguiendo cuatro estatuillas y alucinó un poco con algunas de las votaciones.

Sin más dilación, nos conectamos al 24 horas a ver cómo se despiertan los concursantes tras esta gala. ¡Vamos!