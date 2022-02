Laila desveló en su curva de la vida la dura infancia que pasó. “La figura paterna me faltó”, empezó contando. Su padre se marchó a Alemania porque le salió trabajo y ella y sus tres hermanos se quedaron con su madre en Marruecos. En esa etapa le ocurrió algo que ha marcado su vida: “ A los ocho años tuve abusos y solo lo sabe mi hermana ”, dijo. Y añadió que Nissy también sufrió lo mismo de parte de “una persona muy cercana a la familia”. “A los 13 o 14 años le dije a esa persona que nunca más me iba a volver a tocar”, contó.

La curva de la vida de Nissy también fue dura. Ella no quiso hablar de los abusos, pero sí que coincidió con su melliza en su percepción del divorcio y en la decisión de su madre de dejar a los cuatro hermanos viviendo solos en un piso . “Yo dejé de ir al instituto, sentí una traición y que no le importaba a mi madre”, explicó.

Volvió a España porque conoció a un chico de Murcia y se fue a vivir con él, pero lo que parecía idílico acabó siendo una pesadilla. “En un año cambió mucho, yo lo pasaba muy mal, lloraba y sentía que no tenía suerte en la vida y que las personas que quería me defraudaban”, se confesó Nissy.

Se quedó sola en Murcia, donde conoció al amor de su vida. Pero “no era libre del todo” y al final decidió romper con él, lo que la ocasionó mucho sufrimiento. La entrada en ‘Secret Story’ le ayudó recomponerse: “Nunca me he sentido tan feliz como cuando me dijeron que era concursante. Fue lo más bonito que me ha pasado en la vida”.