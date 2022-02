Los concursantes de 'La casa de los secretos 2' se han enfrentado a unas nominaciones inéditas tras la marcha de Virginia al convertirse en la expulsada de la semana. Por parejas, los participantes se enfrentaron al siguiente dilema: elegir quién de ellos nominaría como siempre y quién podría ver a un familiar que además nominase por él (con esta opción, era evidente que sacarían conclusiones sobre cómo lo están viendo fuera sus allegados).

Además, Carmen Lomana, que entraba en 'La casa de los secretos 2' para pasar unos días, jugaba un papel muy importante en las nominaciones. Lomana debía hacer el recuento de los votos y, en caso de que los concursantes no se pusiesen de acuerdo con el dilema, decidir quién nominaba de qué manera.

Las primeras en enfrentarse a este dilema fueron Carmen y las mellizas Laila y Nissy, eternas rivales. A pesar de que las hermanas querían ver sí o sí a su tío, finalmente permitieron que Carmen fuese quien viese a su familiar y que nominase por ella.

Laila y Nissy nominan. Nissy: "Un punto para Colchero porque cuando yo estoy discutiendo con Marta o teniendo roces tiene que meterse. Él y Adrián me acorralan y me persiguen. Me siento atacada por varias personas. No es justo uno contra cuatro. Dos puntos para Cora". Laila: "Y tres para Alatzne porque me está tocando un poco el gorro. Es un angelito".

Juanma, hermano de Carmen: "Uno para Alatzne, ten cuidado para ella. Dos para Laila porque es tu mayor enemiga. Y tres para Cora porque es lo que tú habías decidido"

Rafa lo tuvo clarísimo desde el principio y poco tardó en decirle a Alatzne que fuese ella quien viese a su familiar. La vasca se lo agradeció en el alma e incluso le dio un abrazo, a pesar de que ya no se llevan tan bien.

Rafa: "Un punto para Colchero. Dos para Adrián y tres para Marta"

Aurori, amiga de Alatzne: "Un punto para Rafa. Si por mí fuera le daba toda la cartilla. Dos puntos para Carlos. Me cae muy bien pero creo que tiene derecho a estar en la palestra. Tres a Cora por la misma razón".

Álvaro entró con Cora para nominar pero también le ofreció que fuese ella quien viese a su familiar. "Yo sé que mi familia está bien", le dijo tranquilo. Pero después de que Cora viese a su hermano, Álvaro no pudo evitar venirse abajo confesando lo mucho que echa de menos a los suyos.

Álvaro: "Un punto a Adrián porque esta última semana he visto que se ha abierto mucho, sobretodo con la historia de su amigo, pero en la casa seguimos sin tener esa confianza y mantenemos una cordialidad. Creo que es justo un punto. Con dos puntos a Colchero ya que vi que el posicionamiento contra Laila fue una forma perversa de ver este juego, yo pensaba que se guiaba por el corazón y una relación íntima y sentimientos reales. Me parece una de las peores traiciones. Y tres puntos para Carlos por la misma razón. Con el posicionamiento contra Laila dejaron ver que era porque era una jugadora fuerte y ése no es el sentimiento de este concurso".

Jonathan, hermano de Cora: "Un punto para Rafa, 'El Conde du Mamarrach'. Primero la lía y luego huye. Dos puntos para Nissy porque le está generando un conflicto emocional a mi hermana. Y tres puntos para Carmen porque cuando iba con mi madre de pequeño a la feria me quería cambiar de acera en el tren de la bruja, que allí estaba Carmen".

Adrián y Carlos no se enteraban muy bien de en qué consistía la dinámina, pero Carlos se puso firme asegurando que prefería que Adrián viese a su familiar.

Carlos: "Un punto para Nissy por lo que ha pasado entre nosotres esta semana. Me sentó muy mal lo que hizo después de los posicionamientos y en la casa la convivencia se me está haciendo un poco difícil. Dos puntos a Rafa porque no es de las personas con las que más me llevo en la casa. Y tres puntos a Álvaro porque hay algo de él que me sigue sin gustar".

Ana, amiga de Adrián: "Un punto a Carmen porque creo que no ha actuado bien últimamente. Con dos nomino a Alatzne porque está un poco descolgada y tampoco se ubica mucho. Y con tres a Laila, confía".

Los que cerraron la nominación fueron Colchero y Marta. Él no tuvo dudas y dejó que Marta viese a su familiar sabiendo que esta era una noche muy especial para ella, ya que se había salvado de la expulsión.

Colchero: "Un punto para Álvaro porque esta semana me estoy riendo mucho con él y de los demás que hay, estoy bien con casi todo el mundo. Dos puntos para Rafa porque sigo sin tener mucha conversación con él. La verdad es que en la convivencia no me da ruido pero conversación tengo cero. Tres punto para Nissy porque es la única persona que me ha sacado de mis casillas y yo tengo paciencia para dar y para regalar".

Susi, madre de Marta: "Un punto a Nissy porque no se lleva bien con ella. Dos puntos a Carlos porque sé que no va a salir. Y tres puntos a Alatzne, por estrategia".

Alatzne, Cora, Carlos y Nissy, nominades de la semana

Tras estas sorprendentes nominaciones, Alatzne, Cora, Carlos y Nissy han sido los concursantes que han salido a la palestra. Aunque a les participantes no les ha quedado nada claro ya que Carmen Lomana reconocía no haber contado los votos, así que acabó comunicando 'siete nominados'.