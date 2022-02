Virginia se convierte en la quinta expulsada de 'La casa de los secretos': "Me siento muy orgullosa de mi paso"

Virginia ha sido la eliminada de 'Secret Story'

La gaditana ha perdido la batalla contra Laila y Marta

"Me ha encantado esta experiencia", confiesa

Virginia, Laila y Marta se enfrentaban a la expulsión. La audiencia ha decidido que finalmente sea Marta quien se convierta en la quinta expulsada de 'La casa de los secretos'. "Me siento muy afortunada por haber vivido esta experiencia. Me ha encantado. La he intentado vivir al máximo, a mi me ha costado un poquito más", reconocía emocionada la gaditana.

"Sé que quizás no se me ha visto tanto como a alguno de mis compañeros por mi personalidad, por ir un poco más con calma, pero igualmente estoy muy orgullosa de mi paso por aquí. De verdad que me llevo personas maravillosas", ha reconocido.

El cara a cara entre Marta y Virginia

Antes de conocer la decisión de la audiencia, Marta y Virginia han visto las imágenes en las que ambas hablaban de su relación con Adrián. "Por cómo eres y demás pienso de verdad que te gusta de verdad Adri pero que no lo dirías. Hacía ya un par de semanas que me notaba incómoda de lo que yo hacía, no por ti, sentía que me estaba metiendo en medio de algo, y yo solo siento por él atracción, para mí es un amigo", le aclaraba Virginia a su amiga.