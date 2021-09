Miguel Frigenti se abre con Cristina Porta y le asegura que no tiene "buena vibra" con Isabel Rábago

Marisa, la madre de Frigenti, se enfrenta a Oriana Marzoli por su intervención en plató sobre su hijo

Carlos Sobera pone paz y pide respeto sobre la manera que se dirigen unos a otroa

La casa de 'Secret Story' está que arde, los enfrentamientos entre unos y otros han comenzado y Miguel Frigenti ha confesado que tiene complicidad con Isabel Rábago, lo que ha terminado con una disputa entre la madre del periodista y Oriana Marzoli.

Miguel Frigenti confiesa a Cristina Porta que no tiene buena relación con Isabel Rábago

Miguel Frigenti no tiene una buena vibración con Isabel Rábago, eso le ha contado a su compañera Cristina Porta, la que le ha recomendado que le diga a ella que tiene este problema con ella. Frigenti ha explicado que Rábago es una persona falsa y que no lo va a hablar con ella porque lo "va a utilizar" en su contra. Isabel le ha verbalizado a Carlos Sobera que le han sorprendido estas palabras, pero no mucho, y es que para ella "es un compañero más", pero no son amigos.

La madre de Frigenti explica la relación de su hijo con Isabel Rábago

Marisa, la madre de Miguel Frigenti ha excusado a su hijo diciendo que ha entrado en el programa para cumplir "un sueño", pero no ha entrado para permanecer en la casa, llegar en la final o ganar el premio. En el tema de la Rábago Marisa asegura que ella "lo pinta de una manera, pero es de otra". Y lo explica: "Isabel Rábago y mi hijo no han tenido una buena relación desde que trabajó con ella en 'Ya es Mediodía'. Ahí no ha habido una buena relación desde que iniciaron un trabajo juntos" Y explica que hubo muchas traiciones con la marcha de su hijo del programa: "Isabel formó parte de eso y no hubo una claridad por parte de los compañeros".

Carlos Sobera interviene en la disputa entre Marisa y Oriana Marzoli