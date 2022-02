Álvaro era el primero en responder a las preguntas de sus compañeros. Tenían especial interés por saber si había soñado eróticamente con alguien de 'La casa de los secretos 2'. Al interventor le entraba una risa delatadora pero no se atrevía a decir con quién exactamente. Lo que sí hizo fue enumerar una lista, aunque no explicó cómo había ordenado los nombres.

Sobre las fantasías, quien sí lo reconoció aunque no se acordaba era Nissy. La melliza de Laila ha soñado con Adrián, pero precisamente sería a él a quien expulsaría directamente si estuviera en su mano. "Fue una pesadilla, así que no cuenta. Preferiría soñar con Virginia que con cualquier hombre de la casa, porque no me gusta ninguno", prometía la concursante.