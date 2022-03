Sigue Telecinco EN DIRECTO

Colchero ha perdido el duelo contra Carlos

Adrián ha roto a llorar al enterarse de la noticia

Colchero ha perdido el duelo contra Carlos y se ha convertido en el nuevo expulsado de 'La casa de los secretos'. "Yo me alegro un montón pro-Carlos porque se lo merece también. Los porcentajes estaban súper ajustados, me lo tomo bien, me da pena, pero estoy súper orgulloso de llegar hasta aquí, súper contento, gracias a la gente que me ha apoyado desde el principio", ha asegurado el sevillano.

"Los porcentajes estaban muy ajustados. No tendía ni idea de lo que podía pasar", comentaba Carlos. Al ver al concursante salvado entrar de nuevo a la casa, Adri ha roto a llorar. "No me esperaba para nada que se fuera él. Quería llegar con él hasta el final", ha dicho entre lágrimas.

Sin poder contener el llanto, Adrián ha explicado lo especial que es su compañero para él. "Ya lo he dicho otras veces, ha sido una persona que consiguió desde el principio hacerme confiar y me cuesta mucho. Al margen de las risas siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. El sentimiento que tengo hacia él es muy fuerte", confiesa.