Edmundo Arrocet y Alejandra Rubio protagonizan un emocionante reencuentro en plató: "Cuando la veo a ella veo a Teresa"

Alejandra Rubio y el ex de María Teresa Campos se funden en un abrazo: "Yo no tengo nada en contra de ti"

Terelu Campos abandonó el plató el pasado jueves para no reencontrarse con Edmundo y el humorista ha reaccionado

Bigote Arrocet fue el elegido por el público para ser el segundo concursante de 'Secret Story' en abandonar la casa de los secretos. El pasado jueves, el humorista dejaba atrás la convivencia con sus compañeros de reality tras varias semanas dando grandes titulares sobre su relación con María Teresa Campos.

Bigote, segundo expulsado de 'Secret Story': su llegada a plató

Aunque el pasado jueves no se produjo su encuentro con Terelu en plató, después de que la colaboradora abandonase el plató minutos antes de su entrada, el humorista sí ha podido verse cara a cara con Alejandra Rubio mucho tiempo después: "Hace más de dos años que no nos vemos, desde que él y mi abuela lo dejaron", explicaba la colaboradora.

Alejandra explicaba antes de la llegada del humorista que llevaban mucho tiempo sin verse, concretamente desde su ruptura con su abuela, pero no imaginaba cómo iba a ser su reencuentro. Nada más entrar en plató, Bigote se ha lanzado a los brazos de Alejandra, quien no tenía tiempo de reaccionar. Ante la atónita mirada de los colaboradores y de Jordi González, Bigote y Alejandra se fundían en un abrazo y comenzaban a llorar.

Cuando la veo a ella veo a Teresa y eso me hace sentir mucho cariño

Tras abrazarse, ambos se emocionaban y rompían a llorar: "No me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho, no como una nieta pero sí como más que una amiga, es especial para mí". Al humorista se le entrecortaba la voz al recordar momentos junto a ella: "Su abuela me hablaba mucho de ella".

Alejandra también se deshacía en halagos con el que fuera su abuelo postizo: "Yo no tengo ningún problema con él, le tengo mucho cariño, le recuerdo pintando sus camisetas y poniéndole flores a los árboles cuando no tenían". Sin embargo, Alejandra tenía un reproche para él: "Ha estado muchos años con mi abuela y algunas cosas me duelen porque no las entiendo".

Bigote opina sobre la espantada de Terelu el pasado jueves

Instantes después de conocerse que Edmundo era el segundo expulsado de 'Secret Story', Terelu protagonizaba un momentazo en el plató del reality. A toda prisa, la colaboradora abandonaba su asiento antes de la llegada del exnovio de su madre asegurando que debía marcharse "porque tenía la ropa tendida y estaba cayendo un tormentón".

Con la complicidad de Jorge Javier Vázquez, Terelu evitaba así reencontrarse con el humorista. Hoy, Bigote ha reaccionado a lo sucedido: "Terelu se fue de aquí porque así lo tenía pactado con Jorge, no porque me tenga miedo a mí, ella es una mujer muy fuerte y muy valiente, mira por todo lo que ella ha pasado, ¡cómo me va a tener miedo a mí!".