Frigenti, como era de esperar, no reaccionaba bien a las palabras de su amiga: "No entiendo nada de esto que está pasando ahora, madre mía cómo se ha levantado hoy la señorita". Cristina explotaba y dejaba de morderse la lengua: "No haces autocrítica, te puede el orgullo hasta conmigo, no estás poniendo de tu parte para convivir".