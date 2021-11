Lucía asegura que no quería tener una mala relación con ella: "Yo no me fui mal con ella, no me llevaba mal con ella y no tenía necesidad de crearme ningún enemigo. Habrá mucha duda, realmente no era malo y lo digo como es". Adara, ha escuchado atentamente a la madre de Alba Carillo y asegura que no la "cree", simplemente viendo como empezaba el tuit con un reproche: "Ese gesto me parece de mucha maldad, me destrozó".